L'ex giocatore della Fiorentina Mario Faccenda, ieri sera presente al Franchi per vedere la partita dei viola contro il Cagliari, ha parlato a Radio Bruno della prestazione della squadra gigliata. Queste le sue parole:

“Arthur è stato tra i migliori insieme a Kayode. Nel secondo tempo, secondo me, la squadra viola ha cominciato a pensare anche al Ferencvaros. Ma alla fine ha fatto bene. Se cominci a pensare alle partite come quelle contro il Lecce è finita, invece si sono comportati bene. Si poteva chiuderla anche prima. La difesa? Abbiamo ricambi fortissimo, ci sono doppioni per fare quelle 60 partite e farli girare in modo corretto. Milenkovic, Quarta e Ranieri danno le sicurezze necessarie. Il nuovo ruolo di Quarta? L’importante è che sia coperto quando si spinge in avanti”.