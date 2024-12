Un Natale a luci spente alla vigilia di due big match. Le partite ad alto rischio in cui la Fiorentina deve ritrovarsi

Sarà un Natale a luci spente per la Fiorentina, abbattuta dalle due sconfitte consecutive contro Bologna e Udinese. Sarà soprattutto il risultato di ieri - sottolinea La Nazione - a lasciare strascichi, perché arrivato in casa e in una giornata in cui tutte le dirette concorrenti - anche con un bel po' di fortuna - hanno vinto.

La classifica resta buona, ma adesso…

La classifica della Fiorentina resta ottima e non bisogna mai dimenticare che l'obiettivo, dopo tre anni consecutivi in Conference, deve essere prima di tutto l'Europa League. Certo preoccupano i prossimi due appuntamenti contro Juventus e Napoli, in cui fare i punti non è scontato e dopo i quali c'è il forte rischio che il piazzamento della squadra viola sia diverso.

…arrivano due big match

La Fiorentina è dunque chiamata a ritrovare gioco e risultati contro una squadra in ripresa come la Juventus e contro una candidata allo Scudetto con il Napoli. Sono le tipiche partite in cui le motivazioni, si dice, vengono da sole: quelle in cui è più facile soccombere ma, al tempo stesso, le migliori per esaltarsi e speriamo ritrovarsi.