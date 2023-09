L'assistente del commissario tecnico della nazionale angolana, Vitor Gouveia, intervistato da SportItalia ha parlato in maniera approfondita dell'attaccante della Fiorentina, M'Bala Nzola, uno che ormai da diverso tempo.

Sulle difficoltà riscontrate nel primo periodo a Firenze ha detto: "Per qualche giocatore l'ambientamento è più veloce, per altri ci vuole più tempo. Penso che in questo inizio di stagione Nzola sia l'attaccante che avrà più spazio. E' stato un inizio difficile, deve adattarsi ad una nuova realtà e ad un livello più alto, collegarsi a compagni ed alle richieste del tecnico. E' intelligente, professionale al 100%: cercherà di sfruttare ogni singola occasione che gli darà Italiano cercando di imparare il massimo da lui. Poi i viola hanno investito molto su di lui ed in base alle caratteristiche dell'avversario sceglierà il tecnico chi sia meglio schierare".

E poi: "Come affrontare questi periodi difficili? Sta tutto nella fiducia: quando un attaccante entra in fiducia segna anche da 40 metri o per sbaglio. Lui ha le capacità e la personalità per venirne fuori ed ha fiducia nei propri mezzi. E' solo una condizione temporanea".

E infine: "Quali livelli potrà raggiungere? Dipende da tanti fattori, perché il calcio non è una scienza esatta. Dipende tanto da numeri, per esempio: pensa se segnasse 10-15 gol nella seconda parte di stagione, come cambierebbe la sua valutazione. So che ha le capacità di mostrare anche alla Fiorentina che tipo di attaccante è. Serve continuità per stare ad alti livelli, se fai una stagione male la gente si dimentica presto di te: lui ce la farà".