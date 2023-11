Rosso pesantissimo per Giroud e la Fiorentina sorride: dopo la sosta il bomber del Milan non ci sarà, pronto Jovic

Stava per finire malissimo per il Milan a Lecce, con il gol annullato al Var a Piccoli al 93', dopo la doppia rimonta subita e il rosso a Olivier Giroud. Il francese sarà quindi squalificato alla ripresa del campionato, proprio per il match con la Fiorentina. Mancherà dunque il bomber, 7 gol fin qui, a Pioli che probabilmente punterà sull'ex Luka Jovic, impalpabile fin qui nella sua nuova esperienza.