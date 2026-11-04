Pensieri per gennaio: ed ecco che Samardzic potrebbe tornare di moda

Tempo di riflessioni in casa Fiorentina, la cui classifica sorride di più rispetto a qualche giornata fa ma è ancora lontana dalle aspettative di inizio stagione. Paolo Vanoli sta cercando il vestito giusto per questa squadra e, anche se è ancora lontano, il mercato di gennaio comincia ad assumere la forma di una possibilità importante per migliorarne il livello.

Idea per dare qualità alla manovra

Detto che, prima di parlare di rinforzi, bisognerebbe capire quali siano le scelte definitive di Vanoli in termini di uomini e modulo, certamente alla Fiorentina manca un vero e proprio trequartista di qualità. Mastantuono, Njie, Pedro Gonçalves e Gnonto di mestiere fanno gli esterni d'attacco, mentre Atta - ancora lontano dal rientro - può giostrare tra le linee ma con altre caratteristiche. Ecco perché potrebbe far comodo un regista offensivo, in grado di dare fluidità alla manovra sia sulla trequarti che eventualmente nel ruolo di mezzala in un 4-3-3. Caratteristiche che corrispondono alla perfezione al nome di Lazar Samardzic, peraltro già cercato dalla Fiorentina lo scorso gennaio.

A Firenze può rilanciarsi

Come tutti i giocatori dell'Atalanta, anche Samardzic dall'estate ha dovuto immergersi in tipo di calcio completamente diversi da quello visto a Bergamo negli ultimi anni ovvero quello del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Il mister toscano, almeno per il momento, non vede nel giocatore serbo esattamente un punto fermo del suo scacchiere: da mezzala nel 4-3-3 o da trequartista nel 4-2-3-1, il più delle volte lo sta facendo entrare nella parte finale delle partite. A Firenze, nel recente 2-2 contro i gigliati, lo ha addirittura tenuto in panchina per 90 minuti. Prima della sfida contro il Parma Sarri ha detto di contare molto su Samardzic, ma i soli 14 minuti che poi gli ha riservato in campo sembrano dire il contrario. Non esattamente la stagione che l'ex Udinese si aspettava, ma una svolta può arrivare con un cambio di maglia a gennaio: magari una casacca interamente colorata di viola.