Cinque panchinari pronti a diventare titolari. Le difficoltà sugli esterni anche se è pronto un rientro

Una partita per volta. Il calendario della Fiorentina, prima del match di campionato contro l'Atalanta, propone la divagazione di Conference League con l'AEK Atene.

Dalla panchina al campo

Per Vanoli questa gara rappresenterà la sua prima uscita europea da allenatore. Il tecnico sembra intenzionato a dare spazio a chi, in campionato, non ne ha avuto molto. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio dovrebbero partite titolari Comuzzo, Viti, Ndour, Nicolussi Caviglia e Dzeko, giocatori che erano tutti in panchina sabato nella sfida contro la Juventus.

Situazione esterni

Gosens potrebbe tornare tra i convocati dopo più di un mese, ma sugli esterni le scelte sembrano forzate con Parisi e Fortini. L'unica vera alternativa potrebbe essere Kouadio, mentre Dodô darà forfait.