Non solo il diesse: il Milan si inserisce nella corsa per un allenatore già nel mirino della Fiorentina

Tornano ad incrociarsi i destini di Fiorentina e Milan: non solo la querelle Paratici, finito nelle mire della società rossonera, ora la lotta si sposta anche in panchina.

Bagarre in panchina

Lo riporta dall'Inghilterra Sky Sports News: “Il Milan ha preso contatti con lo staff di Andoni Iraola per averlo come allenatore nella prossima stagione. Dopo la conferma del suo addio al Bournemoth, Iraola è stato avvicinato a diverse squadre a giro per l'Europa, su tutte Crystal Palace e Leverkusen”. Nessuna menzione per la Fiorentina, che quindi non risulta tra le candidate principali nella corsa all'allenatore basco.

Sogno già sfumato?

Anche se il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina sembra essere Grosso, il ‘sogno’ per la prossima stagione sarebbe proprio Iraola, secondo le ultime notizie. Vista la concorrenza, però, sembra destinato a rimanere tale.