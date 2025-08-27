A Reggio Emilia scatta l'ora di Dzeko. Pioli studia un turnover allargato e risalgono persino le quotazioni di Richardson

Giornata di vigilia per la Fiorentina in vista del match di ritorno dei playoff di Conference League contro il Polyssia. A Reggio Emilia, nello stadio del Sassuolo, i viola partiranno con un vantaggio di tre reti ed è facilmente pronosticabile un ampio turnover da parte di Stefano Pioli.

L'ora di Dzeko

Davanti tocca finalmente a Dzeko, chiamato a sostituire lo squalificato Kean (due giornate, notizia di ieri) non essendo ancora a disposizione Piccoli per una questione di lista. Quotazioni in rialzo anche per la titolarità di Fazzini, proprio alle spalle del bosniaco, e addirittura di Richardson, al quale Pioli potrebbe dare un'ultima chance dopo averlo utilizzato pochissimo finora. A centrocampo potrebbero vedersi Sabiri e Mandragora, con Viti pronto a giocare dal primo minuto davanti a De Gea.