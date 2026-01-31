Fiorentina 2026: chi sarà il nuovo sponsor delle scommesse?

Il panorama delle sponsorizzazioni nel calcio italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Con il possibile superamento del Decreto Dignità all’orizzonte e l’evoluzione del mercato dell’intrattenimento sportivo, l’ACF Fiorentina si trova davanti a una scelta strategica cruciale per il proprio futuro commerciale. La stagione 2025/26 potrebbe rappresentare un punto di svolta storico per il club viola e per l’intero sistema calcistico nazionale.

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano negli ambienti calcistici, diversi operatori del settore betting starebbero valutando partnership con i club di Serie A, e la Fiorentina sarebbe tra i club più corteggiati. Tra i nomi che emergono con maggiore frequenza figura quello di Newgioco, operatore che secondo fonti vicine al club starebbe valutando un ingresso nel calcio italiano proprio partendo da Firenze. La piazza viola, con la sua storia, il bacino di tifosi e la visibilità europea garantita dalle recenti partecipazioni alle competizioni continentali, rappresenterebbe un partner ideale per un brand in espansione.

Il contesto normativo: dal Decreto Dignità alla possibile svolta

Il Decreto Dignità del 2018, fortemente voluto dall’allora Ministro Luigi Di Maio durante il governo Conte I, ha rappresentato una svolta epocale per il calcio italiano. La normativa, entrata in vigore nel 2019, ha imposto il divieto totale di qualsiasi forma di pubblicità diretta e indiretta relativa a giochi e scommesse su tutti i mezzi di comunicazione, includendo sponsorizzazioni su maglie, cartellonistica a bordo campo e campagne digitali.

Secondo i dati della FIGC, la Serie A avrebbe perso circa 600 milioni di euro in sponsorizzazioni da parte di aziende di scommesse dal 2018 al 2025, una cifra che ha pesantemente condizionato la competitività dei club italiani rispetto alle controparti europee.

La risoluzione della Commissione Cultura del Senato

Nel marzo 2025 si è verificato un importante cambio di rotta: la Commissione Cultura e Istruzione del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il governo a riformare le regole del calcio italiano, con particolare attenzione alla modifica del divieto di pubblicità delle scommesse sportive. Il relatore Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia ha sottolineato come l’obiettivo resti quello di contrastare la ludopatia, ma con strumenti più efficaci. La proposta prevede la possibilità per gli operatori con licenza ADM di tornare a sponsorizzare i club, destinando contestualmente una quota dei proventi a fondi per il contrasto al gioco patologico e per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva.

La storia della Fiorentina con gli sponsor del settore betting

Il club viola vanta una lunga tradizione di partnership con operatori del settore gaming e betting, naturalmente nel rispetto delle normative vigenti. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, la Fiorentina aveva stretto accordi con Betclic come Top Sponsor, una collaborazione che ha permesso lo sviluppo di progetti innovativi di engagement con i tifosi. Successivamente, nel 2021, il club ha siglato un accordo regionale con OlyBet, piattaforma baltica che ha ottenuto visibilità attraverso la tecnologia di overlay digitale per i mercati esteri. Più recentemente, nell’ottobre 2024, Betway Scores è diventato sleeve sponsor della maglia viola, confermando l’interesse del settore per il brand Fiorentina.

Cronologia delle partnership betting della Fiorentina:

Periodo Partner Tipologia 2014 Betclic Top Sponsor 2021 OlyBet Regional Betting Partner 2024-oggi Betway Scores Sleeve Sponsor

Il modello Betsson-Inter: un precedente significativo

Il caso più emblematico nel panorama italiano è rappresentato dall’accordo tra l’Inter e Betsson Sport, diventato main sponsor dei nerazzurri dalla stagione 2024/25. L’accordo, valutato circa 30 milioni di euro annui per quattro stagioni, rappresenta il più grande contratto di sponsorizzazione nella storia del club milanese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operatore svedese ha aggirato le restrizioni del Decreto Dignità presentandosi come piattaforma di infotainment sportivo piuttosto che come bookmaker tradizionale.

Questo modello ha fatto scuola: nella stagione 2025/26 sono sette le squadre di Serie A con marchi di infotainment legati al betting sulle maglie, per un investimento complessivo di 38,5 milioni di euro. La Fiorentina, con Betway Scores sulle maniche, rientra in questo gruppo ristretto di club che hanno saputo navigare le complessità normative mantenendo rapporti commerciali con il settore.

I possibili scenari per la Fiorentina nel 2026

Con la possibile revisione del Decreto Dignità attesa per il 2026, la Fiorentina potrebbe trovarsi davanti a opportunità commerciali senza precedenti. I fattori che rendono il club particolarmente attraente per gli operatori del betting includono diversi elementi strategici:

Visibilità europea garantita dalle recenti partecipazioni a Europa League e Conference League

Bacino di tifosi stimato in oltre 3 milioni di sostenitori in Italia

Proprietà americana con Rocco Commisso, che facilita partnership internazionali

Ricavi da sponsorizzazioni nella stagione 2023/24 superiori a 20 milioni di dollari

Nuovo stadio Artemio Franchi in fase di ristrutturazione, con maggiori opportunità di attivazione

Il confronto con le altre big di Serie A

Per comprendere il potenziale della Fiorentina nel mercato delle sponsorizzazioni betting, è utile analizzare il quadro complessivo della Serie A. Secondo lo Sporteconomy Jersey Sponsor Index, il valore complessivo degli investimenti da parte dei brand sulla maglia ha superato i 218 milioni di euro nella stagione 2023/24, con una forte concentrazione sui club di vertice. Come evidenziato dalla Lega Serie A, i primi quattro club (Milan, Inter, Juventus e Napoli) hanno incassato il 75% delle sponsorizzazioni complessive.

Sponsorizzazioni betting/infotainment in Serie A 2025/26:

Club Sponsor Valore stimato Inter Betsson Sport 30 mln €/anno Fiorentina Betway Scores 2-3 mln €/anno* Parma AdmiralBet.news 1-2 mln €/anno* Udinese Bet365 Scores 1-2 mln €/anno*

Stime basate su fonti di settore

Prospettive future e conclusioni

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per il futuro delle sponsorizzazioni nel calcio italiano. La discussione parlamentare è in corso e le posizioni sembrano convergere verso una soluzione di compromesso che bilanci le esigenze economiche dello sport con la tutela della salute pubblica. Per la Fiorentina, questo significa la possibilità di accedere a risorse fondamentali per competere ai massimi livelli, con partnership che potrebbero valere diversi milioni di euro annui.

La scelta del nuovo sponsor betting sarà determinante non solo dal punto di vista economico, ma anche strategico. Un partner con visione internazionale, capacità di attivazione digitale e interesse genuino nel supportare la crescita del brand viola potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo. In un mercato in rapida evoluzione, dove anche la Premier League vieterà gli sponsor betting sulle maglie dal 2026/27, l’Italia potrebbe paradossalmente diventare un mercato ancora più attraente per gli operatori del settore.

Per i tifosi della Fiorentina e per tutti gli appassionati di calcio italiano, i prossimi mesi saranno decisivi per capire quale direzione prenderà il sistema. Una cosa è certa: la Viola, con la sua storia centenaria e il suo appeal internazionale, sarà uno dei protagonisti di questa nuova era delle sponsorizzazioni sportive.