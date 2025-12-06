Nicoletti: "Non capisco le polemiche sui tifosi viola, sono sempre e comunque al fianco della squadra. 7 anni di nulla cosmico hanno portato a questo"

Questa mattina l'intermediario di mercato e grande tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di commentare la situazione in casa viola, sottolineando alcuni aspetti della crisi attuali del club.

“Nonostante tutto oggi ci sono oltre tremila tifosi viola che si stanno spostando in direzione Raggio Emilia: come al solito il tanto bistrattato Ultras della Fiorentina si arma di bandiera e, con tutti i suoi sacrifici, si dirige a sostenere la sua squadra. Ma non si parla solo di ultras ma anche di persone comuni, tifosi normali e di tanti viola club. Ieri sono stato al Viola Club Grosseto dove, nonostante il momento triste e quasi drammatico, mi è stato dimostrato il grande entusiasmo che c'è attorno alla Fiorentina. Questo fa capire il grande amore che, malgrado l'attuale situazione, i tifosi della Fiorentina hanno per la loro squadra".

“Sono convinto che alla fine ci salveremo"

Ha anche aggiunto: “Vedere le tante facce spaesate, ovviamente per la situazione di classifica della squadra, che ti chiedevano: ”'Costantino cosa faremo? Ce la faremo a salvarci? E io cosa dovevo dirgli? Ovviamente si ci salveremo, perchè i valori tecnici non sono da squadra ultima in classifica. Ci salveremo perchè rappresentiamo in parte la storia del calcio italiano, senza dimenticare che cosa passeremmo a festeggiare il centenario in Serie B. Dopo quasi sette anni di nulla cosmico la Fiorentina ed i suoi tifosi si ritrovano a dover lottare per la salvezza".

"I tifosi viola vanno sempre incontro a la squadra, ma viceversa?

Ha anche sottolineato: "Come sempre accade il tifoso viola va incontro alla Fiorentina e alla sua squadra, ma si può dire che il club faccia lo stesso? Ci siamo riempiti il petto con i tanti discorsi sulle finali raggiunte ma perse, e adesso giustamente con questo atteggiamento ci ritroviamo a leccarci le ferite. Aver assecondato tutte le nefandezze e gli errori di questa gestione non poteva che portarci a tutto questo. Basta subire passivamente tutto quello che siamo stati costretti a subire”.

“La reazione i Dzeko deo l'AEK mi è sembrata un tantino esagerata”

Ha poi concluso tornando a parlare di Dzeko: “Sinceramente non ho capito in primis la sua uscita in sala stampa dopo l'AEK Atene. Ma cosa è successo? Gli hanno turato una ciabatta dal parterre di tribuna? Per qualche mugugno occorre davvero scatenare questa distrazione di massa? Il tifoso della Fiorentina è uno di quei pochi giocatori che non fa mai mancare il suo sostegno alla squadra: dalla c2 alla Champions c'è sempre stato”.