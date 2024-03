Thiago Motta non si nasconde più: "Conviene a tutti che le italiane vadano avanti in Europa. Faccio il tifo per loro"

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha commentato in conferenza stampa la serata di partite europee che attende ben quattro squadre italiane, fra cui ovviamente anche la nostra Fiorentina. Ai felsinei, e dunque allo stesso Motta, conviene eccome che le sue concorrenti continuino in Europa, anche in vista della prossima stagione… Sentite un po' qua:

“Faccio il tifo per le italiane, conviene a tutti”

“Non so come il Bologna potrebbe distinguersi in Europa, ad oggi non so rispondere a una simile domanda. Posso dire però che faccio il tifo per tutte le squadre italiane impegnate in Europa. Devono vincere, conviene a tutti”.

La Conference e non solo…