FOTO e VIDEO FN - Ecco Fabbian! Il centrocampista è a Firenze per le visite mediche
Da pochi minuti è arrivato alla clinica Fanfani Giovanni Fabbian, nuovo acquisto della Fiorentina per il centrocampo di Vanoli.
Benvenuto Giovanni!
Il giocatore è arrivato per le visite mediche dopo aver fatto visita al Viola Park. Il classe 2003 arriva dal Bologna in prestito con diritto di riscatto con obbligo legato alla salvezza della Fiorentina.
Il suo arrivo
Queste le foto e i video del suo arrivo alle visite mediche realizzati da Fiorentinanews.com.
💬 Commenti (2)