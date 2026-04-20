Ripa: "Ma che senso ha un anno di transizione dopo una stagione del genere? Adesso serve vedere i giovani in campo"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo sul futuro della panchina della squadra viola e sulla finale di stagione.

Le parole di Ripa

“Non ha senso un anno di transizione dopo una stagione del genere. Hai agguantare la salvezza e poi che fai? Non rilanci? Vanoli o non Vanoli, serve ripartire con un progetto serio e un confronto importante tra il direttore sportivo e chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Paratici ha già le idee chiare sull'allenatore”.

Sul finale di stagione

“La salvezza è alla portata, ma a Lecce puoi chiudere definitivamente il discorso. Poi vorrei vedere i giovani in campo per capire su chi può contare la Fiorentina per il futuro. Stesso discorso vale per Kean. Si può puntare su di lui? Quest'anno c'è stato veramente poco al di là di qualche gol, anche importante”.