I convocati della Fiorentina: a Vienna senza Gosens e Kean. I motivi delle loro assenze

Sono appena state diramate le convocazioni della Fiorentina per la partita di domani contro il Rapid Vienna in Conference League. Spiccano le assenze di Robin Gosens, colpito da una sindrome influenzale, e di Moise Kean, che resta a Firenze per svolgere lavoro individuale. L'attaccante viola aveva forzato per giocare contro il Milan dopo l'infortunio in Nazionale, e preferisce non rischiare in vista degli impegni con Bologna e Inter.

Questi i convocati: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Mari, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.