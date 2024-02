Juric: "Troveremo anche la Fiorentina, sono curioso e vogliamo fare il massimo. Certi treni per l'Europa non passano ogni anno"

In vista (anche) della gara contro la Fiorentina, alla vigilia di un importante incrocio contro la Lazio, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha fatto il punto sul momento della squadra granata in conferenza stampa: “Domani saremo un po' in emergenza, non avremo Vojvoda e Tameze non si è allenato con noi. Anche Djidji ha problemi alla caviglia, non sarà facile”.

“Certi treni per l'Europa…”

Sulle ambizioni europee: “Dopo la Lazio troveremo altre avversarie importanti come Roma, Fiorentina e Napoli. Sono curioso e vogliamo fare il massimo, siamo consapevoli che certi treni per l'Europa non passano ogni anno”.