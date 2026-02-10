Pareggio beffardo nel recupero, ma la statistica non cambia: la Sampdoria non può più fare a meno di Martinelli

Nonostante il beffardo 3-3 subito in rimonta per mano del Palermo, Martinelli si riconferma un fattore per la classifica della Sampdoria e firma il suo quarto risultato utile consecutivo su quattro presenze.

Tra alti e bassi

Dopo che il portiere in prestito dalla Fiorentina si era distinto per un bell'intervento su tentativo ravvicinato di Augello, il Palermo era andato in vantaggio al 47', con autogol di Abildgaard su cui Martinelli è incolpevole. La Samp lotta, si porta anche sul 3-1, poi sono le reti di Augello - che lo batte sul palo lontano - e la firma al 92' su calcio piazzato di Ceccaroni a sigillare il 3-3.

Fattore Martinelli

Forse la peggiore prestazione finora di Martinelli, sulla quale gravano senz'altro i tre gol subiti, ma il dato di fatto è che la Sampdoria non può più fare a meno del classe 2006: il pareggio con un Palermo attualmente quarto in classifica significa momentaneo quattordicesimo posto per i blucerchiati, che ora stanno sopra la zona retrocessione. E con Martinelli in campo, non hanno mai perso.