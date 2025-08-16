Fiorentina, quando una semplice vittoria può valere milioni

Ormai è sempre più difficile nel calcio separare il discorso sportivo e quello economico. Un ragionamento che vale particolarmente quando lo associamo alle coppe europee.

Per la Fiorentina superare l'ultimo turno preliminare di Conference League è un passaggio fondamentale per questa stagione, sia perché permetterebbe alla squadra di Pioli di riavere il palcoscenico europeo, sia perché garantirebbe anche un po' di soldi.

Siamo già a livello di milioni di euro, quelli garantiti dalla Uefa a quelle squadre che riescono ad approdare al maxi girone che caratterizza la prima fase della competizione.

Montepremi Conference aumentato: la quota fissa per chi si qualifica alla prima fase

Intanto c'è da dire in via generale che la Uefa ha aumentato il montepremi della Conference, portandolo da 235 a 285 milioni di euro. Sono 3,17 i milioni garantiti a tutte le partecipanti alla prima fase. Ogni vittoria poi, vale 400 mila euro, mentre il pareggio 133 mila.

Chi vince la prima fase brinda, eccome

In base alla classifica finale della prima fase poi, le squadre riceveranno dei bonus, calcolati sulla base di una divisione in quote del valore di 28 mila euro. La squadra con la più bassa posizione nella graduatoria riceverà una quota, mentre la formazione con il piazzamento più alto ne riceverà 36 (un milione e 8 mila euro destinato alla prima classificata).

Inoltre, i club che arriveranno nei primi otto posti della classifica della prima fase riceveranno ulteriori 400 mila euro mentre le squadre dal nono al sedicesimo posto riceveranno ulteriori 200 mila euro.

Sette milioni per chi arriva in finale…e vince!

Ci fermiamo qua per il momento, ma sappiamo già che ci sono altri premi in ballo destinati a chi andrà avanti nella competizione compresi i quattro milioni di euro destinati alle finaliste e tre milioni in più a chi non solo arriverà all'ultimo atto, ma vincerà il trofeo. Senza contare poi l'ex market pool, sostituito da quest'anno dal ‘Value’ del quale, riparleremo e approfondiremo, in un altro momento.