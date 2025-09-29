"Fiorentina, che sorpresa! Il cambiamento di passo non si vede nemmeno..."

Paolo De Paola, giornalista e ospite di TMW Radio, dopo aver fatto alcune interessanti analisi sulle partite delle big di Serie A, si è esposto anche sulla Fiorentina. In partenza, i Viola, grazie al ritorno di Pioli, erano dati - da alcuni esperti - fra le potenziali contendenti alla qualificazione in Champions League.

“Fiorentina, che sorpresa!”

“La Fiorentina non decolla e questo per me rappresenta una grande sorpresa. Il cambiamento di passo della squadra ancora non si vede e nell’ultima partita se c’è qualcuno che può recriminare quello è di certo il Pisa”.

Per chiarezza, De Paola si riferiva al gioco espresso dai nerazzurri e non al dubbio episodio del braccio di Pongracic o alla rete annullata a Meister.