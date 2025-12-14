La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa riabbraccia Atzeni per il big match. Kospo guida la difesa gigliata

La Fiorentina Primavera si prepara alla sfida contro i bianconeri del Cesena. Al Viola Park andrà in scena uno scontro d'alta quota, che vale il primo posto in campionato. Chi vince oggi infatti salirà in vetta alla classifica.

Gli undici di Galloppa

Galloppa si affida ai suoi uomini fidati per una partita che si preannuncia difficile. L'allenatore conferma il consueto 4-2-3-1. In porta Leonardelli, appena davanti la linea a quattro con Trapani, Sadotti, Kospo ed Evangelista. Nella mediana Galloppa schiera Montenegreo e Bonanno. Gli esterni d'attacco saranno Bertolini e Kone. Dietro l'unica punta Braschi torna Atzeni, che ha scontato il turno i squalifica.

Le ufficiali

Fiorentina 4-2-3-1 Leonardelli, Trapani, Sadotti, Kospo, Evangelista, Montenegreo, Bonanno, Bertolini, Kone, Atzeni, Braschi.

Cesena: Fontana, Domenicone, Galgagno, carbone, Tosku, Bertaccini, Marini, Rossetti, Mattioli, Casadei, Kebbeh