Amoruso: "Kean? I giocatori prime donne non mi sono mai piaciuti. Alcune dinamiche di spogliatoio non sono chiare"

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è stato interpellato da La Nazione per parlare innanzitutto del nuovo allenatore viola, Fabio Grosso.

“C'è bisogno di un allenatore che ricostruisca - ha detto Amoruso - che dia una linea chiara a questa squadra. Immagino possa strizzare l'occhio al settore giovanile e credo sia un aspetto importante. lo non mi aspetto una squadra che sia pronta già dal prossimo anno a tornare in Europa. Ma mi aspetto una squadra che diverta e se la giochi con tutti”.

Su Kean: “Se parlo da tifoso dico che Kean lo vorrei tenere. Se invece parlo da direttore sportivo allora vorrei sapere soprattutto come sta fisicamente. Su questo infortunio si è capito poco…Avrei voluto capire meglio anche alcune dinamiche di spogliatoio. I giocatori troppo prime donne non mi sono mai piaciuti. La personalità va bene, ma prima di tutto viene la squadra".