Il corteggiamento di Mandragora dalla Turchia ma un’offerta che non ha soddisfatto la dirigenza viola. I dettagli

Autore di un gol nell'ultima partita giocata dalla Fiorentina, la rocambolesca sconfitta del Via del Mare contro il Lecce, il centrocampista Rolando Mandragora sta cercando di invertire l'inerzia di una prima metà di stagione in cui si è visto sorpassato nelle gerarchie della mediana viola da Duncan. Nel mercato di gennaio per il calciatore campano si era creata una possibilità di approdo in Turchia, scenario che però non ha mai davvero preso piede.

L’interesse concreto del Besiktas

Secondo quanto raccolto e ricostruito da Tuttomercatoweb.com, infatti, sulle tracce del classe 1997 si era fatto avanti il Besiktas, alla ricerca di rinforzi per risalire la china in un campionato iniziato tra qualche difficoltà. Una destinazione anche ricca, sulla carta, visto che al calciatore era stato prospettato un importante contratto da 2,5 milioni di euro netti, seppure il discorso non sia mai stato troppo approfondito. I bianconeri turchi hanno offerto 5 milioni di euro alla Fiorentina, di fronte però a una richiesta però di circa il doppio da parte della società toscana. Da parte del calciatore non c'è mai stata una reale volontà di andarsene da Firenze, i colloqui sono stati interrotti molto rapidamente.

I turchi si sono perciò diretti altrove

Subito dopo il Besiktas ha quindi provato a chiedere al Monza Roberto Gagliardini, ricevendo però un pronto rifiuto da parte di Galliani. Sempre dall'Italia dovrebbe arrivare adesso per il club di Istanbul come rinforzo in mediana Renato Sanches, in prestito alla Roma dal Paris Saint-Germain.