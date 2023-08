"Per quanto riguarda l’area esterna allo stadio Franchi siamo disponibili a un cambio di destinazione d’uso eliminando l’hotel e gli spazi commerciali e mettendo in moto funzioni utili al quartiere, così da valorizzare ancor di più le attività commerciali dello stadio". Questo ha detto giusto ieri il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Dichiarazioni che sono state accolte con soddisfazione dal quartiere. "Siamo contenti di questo ripensamento, anche se restiamo scettici fino a quando non vedremo tutto nero su bianco - commenta su La Repubblica Francesca Marrazza, fondatrice e presidentessa del comitato Vitabilità a Campo di Marte - Nel confronto auspichiamo di poter discutere a progetto non ancora chiuso e da parte nostra sarebbe bello che al posto del cemento sorgesse un parco stile Central Park in uno dei quartieri più importanti di Firenze. Magari si potrebbero inserire anche spazi per sport minori come arrampicata libera e un campo di pallamano. Mi auguro che ci sia un ripensamento anche sul tracciato della tramvia verso Rovezzano in modo tale da non perdere alberi".

Le fa eco il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi che dice: “Spero che a Campo di Marte con l’ampliamento del giardino Niccolò Galli possa sorgere il parco pubblico più grande e più bello di Firenze e che siano assegnati con bandi il centro sportivo Astori, gli uffici e la bellissima palestra”.