Paratici corteggiato, ma l'idea di un suo addio adesso non è nemmeno lontanamente concretizzabile. Il punto della situazione

Come succede ai top player, che vengono corteggiati dalle squadre più importanti al di là della durata del loro contratto con la società di appartenenza, così succede anche ai dirigenti. E la Fiorentina a inizio anno ne ha ingaggiato uno di questi.

Corteggiamenti

Fabio Paratici all'interno del panorama calcistico internazionale è considerato una delle figure più autorevoli e importanti a livello dirigenziale e a lui la società viola ha affidato la ricostruzione dopo un'annata sportivamente drammatica.

A Firenze da meno di 3 mesi

I club che lo corteggiano, come dicevamo, ci sono e ci sono sempre stati (tra cui la Roma). Anche prima che Paratici arrivasse alla Fiorentina. La sua ufficialità come nuovo direttore sportivo viola, però, è datata 4 febbraio 2026 e ad oggi, a meno di tre mesi dal suo approdo in riva d'Arno, la valutazione di altre opzioni per la sua carriera è un'ipotesi nemmeno lontanamente realizzabile.

Lavori in corso

Il suo lavoro alla Fiorentina è appena iniziato. E se vogliamo con il piede giusto: la salvezza. Adesso c'è la parte più dura: la ricostruzione. A partire dall'allenatore, che non sarà Vanoli. Lavori in corso. Paratici rimane alla Fiorentina.