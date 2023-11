De La Fuente: "La mia Fiorentina vuole essere protagonista. Il gol nel finale al Milan ne è stato una dimostrazione"

Torna in campo domani la Fiorentina Femminile terza in classifica. Le Viola se la vedranno, alle ore 12:30, contro la Sampdoria nella settima giornata della Serie A. In casa viola, in vista della trasferta, a parlare è stato il tecnico Sebastian De La Fuente:

Parla il tecnico delle gigliate

“Conosco molto bene le giocatrici della Sampdoria perché sono le stesse dell’anno scorso in tanti ruoli. Sono una squadra che non si dà mai per vinta. I sei punti che hanno in classifica rispecchiano la forza di una squadra che dà fastidio a tutti, con un allenatore che gli ha dato un’identità di non mollare mai”.

“La Viola vuole essere protagonista”

Infine: “Sarà una partita difficilissima, noi dobbiamo cercare di continuare il nostro percorso in maniera positiva, cercando di migliorare alcuni aspetti. In una serie di partite ho visto una Fiorentina che vuole essere protagonista, ed è quello che voglio rivedere. Il risultato e la rete nel finale con il Milan è la dimostrazione della personalità di questo gruppo”.