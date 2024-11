VIDEO - La bellissima scena tra Dodô, appena uscito dal campo, e Kayode fresco di assist. Un abbraccio che sa di gruppo

Dodô è da poco uscito dal campo, tanto che non ha nemmeno indosso la pettorina o il giubbotto. Al suo posto il suo sostituto naturale: Kayode, che molti si aspettavano titolare ma che si è seduto in panchina in attesa del 62' della ripresa.

Dal cambio sono passati 10 minuti netti, quando il terzino destro viola sforna un cross perfetto per la testa di Quarta, che incorna come al suo solito in rete per il 3-1 viola. Tra i festeggiamenti della squadra in campo, Dodô si alza dalla panchina e chiama a gran voce Kayode. Il numero 33 viola lo raggiunge e i due si abbracciano felici, festeggiando l'assist.

Che tra i due ci fosse un grandissimo rapporto era ormai noto da tempo, ma questo gesto lo dimostra ancora di più. L'esperienza di un giocatore come il brasiliano che si coccola il compagno più giovane, che lo scorso anno è esploso sostituendolo mentre lui era infortunato. La nuova crescita dell'uno, inevitabilmente, mette in ombra l'altro. Ma rapporti del genere fanno bene alla squadra e portano risultati, come quello di ieri sera. Un assist a testa: la fascia destra, nel caso non fosse noto, è in buone mani.