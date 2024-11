Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Dodô, terzino viola protagonista della sfida contro il Pafos. Queste le sue parole: “ Era importante vincere oggi. Come ha detto Palladino era una partita difficile, con una Conference così non conosciamo nessuna squadra e non possiamo sottovalutare nessuno. Era importante vincere, sappiamo cosa è successo negli ultimi due anni e dobbiamo avere la mentalità giusta per fare bene anche in Conference. Il mister ha dato fiducia a tutti, ma quando trovi un allenatore che ti fa fare quello che ti piace è molto buono. Quello che è successo a me”.

E su Kayode: “Michael è un ragazzo a cui voglio tanti bene. Ha tante qualità, è giovane ma può crescere tanto. Da quando è salito in prima squadra è sempre con me. Certo sempre di aiutarlo, per me è un gran terzino. Adesso dobbiamo continuare così e trovare la continuità. Stiamo bene, anche chi gioca meno e entra può fare la differenza. Possiamo continuare così sia in campionato che in Conference. Contro l'Inter sarà tosta, sappiamo cosa stanno facendo anche in Champions. Ma non possiamo avere paura, stiamo vivendo anche noi un grande periodo e poi saremo davanti ai tifosi. Possiamo fare una grande gara”.