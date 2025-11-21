Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Quando leggevo la formazione della Juventus qualche anno fa mi facevo il segno della croce, ora invece non conosco più nessuno, potrebbe essere l'Ascoli. Venendo alle cose di casa nostra, Pioli per salvarsi non andava bene, per salvarsi ci vuole Vanoli. In effetti Pioli era stato preso per tutt'altro. Percepisco nell'ambiente una grande voglia di giocare domani, per ripartire e dare una svolta alla stagione. La classifica fa paura e dire che non possiamo retrocedere perché siamo la Fiorentina è sbagliato. L'unica cosa che mi tranquillizza è che mancano ancora 29 partite e c'è anche un mercato invernale di mezzo che potrà aiutarci. A tal proposito: Goretti è molto bravo, lo so perché lo conosco, mi fido ciecamente di lui”.

“Pablo Mari è il miglior difensore che abbiamo”

Poi ha aggiunto: “Il difensore deve difendere e Pablo Mari sui sedici metri è molto bravo, non lo salti mai. Poi sbaglia come tutti, ma in quel ruolo non vedo nessuno che potrebbe giocare al posto suo. Pongracic e Ranieri non hanno le caratteristiche per stare nel mezzo alla difesa, in un ruolo che somiglia molto al vecchio libero. Pablo Mari è assolutamente il migliore. Cosa direi a Commisso? Che questa patata bollente l'ha voluta lui. Dovrebbe essere più presente, in questa società si fanno sentire tutti tranne lui. I grandi presidenti si facevano vedere solo il giorno della partita, ma quel giorno stavano dalla squadra dal pranzo fino a dopo il fischio finale. Non conosco le sue condizioni di salute, ma se sta bene non può avere questa pause da Firenze e dai fiorentini”.