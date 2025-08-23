Piñones-Arce parte col piede giusto: la Fiorentina femminile supera l'FC Como, pur finendo in inferiorità numerica
Inizia col piede giusto l'esperienza di Pablo Piñones-Arce sulla panchina della Fiorentina femminile: le viola battono l'FC Como per 2-0 ed eguagliano il risultato dell'Inter, coi nerazzurri che si contenderanno il passaggio del girone B assieme alla Fiorentina.
Partita dominata dalla Fiorentina che passa in vantaggio dopo appena 21 minuti con un gran gol di Curmark, arrivata a Firenze lo scorso gennaio. Nel secondo tempo, poi, il gol che chiude i conti è di Faerge, al suo secondo gol in maglia viola. C'è tempo anche per un rosso diretto per la van der Zanden, ma il risultato non cambia: buona la prima per Piñones-Arce.
