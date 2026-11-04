header logo

Amerini: "La Fiorentina pensava di vendere Fagioli e ha preso Oulai, poi Fagioli è rimasto"

Redazione /
Commenti Condividi
Daniele Amerini
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlati di vari temi legati ai viola ai microfoni di Radio Bruno, nel corso del Pentasport.

La titolarità di Ouali e il punto sulla mediana

"Per me Fagioli è il miglior centrocampista che ha la Fiorentina a livello di qualità. L'anno scorso con Vanoli abbiamo visto un Fagioli di alto livello, probabilmente quest'anno si aspetta altrettanto. Ndour e Brescianini danno struttura al centrocampo: non sono i miei centrocampisti ideali, ma capisco gli allenatori. Credo che Oulai sia stato preso per giocare al posto di Fagioli pensando di venderlo, poi Fagioli è rimasto e Vanoli è tornato e ha messo il centrocampo che l'anno scorso gli ha dato rendimento. Oulai mezzala? La può fare perché è dinamico, ma io lo vedo bene in un centrocampo a due".

Oulai regista squilibra la squadra?

"Mi sembra bravo nel raddoppio e nell'aiutare i difensori. Fisicamente paga, come sulle palle alte. Nel calcio di oggi gli allenatori studiano molto di più i giocatori da far entrare a partita in corso: tante cose non si sanno".

Notizie correlate
💬 Commenti