Amerini: "La Fiorentina pensava di vendere Fagioli e ha preso Oulai, poi Fagioli è rimasto"

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlati di vari temi legati ai viola ai microfoni di Radio Bruno, nel corso del Pentasport.

La titolarità di Ouali e il punto sulla mediana

"Per me Fagioli è il miglior centrocampista che ha la Fiorentina a livello di qualità. L'anno scorso con Vanoli abbiamo visto un Fagioli di alto livello, probabilmente quest'anno si aspetta altrettanto. Ndour e Brescianini danno struttura al centrocampo: non sono i miei centrocampisti ideali, ma capisco gli allenatori. Credo che Oulai sia stato preso per giocare al posto di Fagioli pensando di venderlo, poi Fagioli è rimasto e Vanoli è tornato e ha messo il centrocampo che l'anno scorso gli ha dato rendimento. Oulai mezzala? La può fare perché è dinamico, ma io lo vedo bene in un centrocampo a due".

Oulai regista squilibra la squadra?

"Mi sembra bravo nel raddoppio e nell'aiutare i difensori. Fisicamente paga, come sulle palle alte. Nel calcio di oggi gli allenatori studiano molto di più i giocatori da far entrare a partita in corso: tante cose non si sanno".