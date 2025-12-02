FOTO - De Gea chiama l'unione del gruppo, Dodô risponde
Scambio di battute social tra il portierone della Fiorentina David De Gea e Dodô, che questo pomeriggio sono scesi in campo al Viola Park per l'allenamento odierno con il gruppo viola.
L'appello di De Gea
Lo spagnolo ha postato su Instagram una storia che lo ritrae abbracciato al terzino destro brasiliano, con sotto la scritta: “Uniti”.
La risposta di Dodô
La risposta di Dodô non si è fatta attendere. Il giocatore ex Shakthar ha ripostato la storia, rispondendo virtualmente al suo portiere: “Sempre”. Un passo alla volta, con al consapevolezza che da questa situazione se ne esce solo insieme.
