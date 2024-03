Massa grazia Mancini e Paredes. E De Rossi se ne accorge subito...

La partita tra Fiorentina e Roma è stata diretta da Davide Massa. Alcune decisioni arbitrali non hanno convinto e sia Mancini che Paredes hanno rischiato seriamente di lasciare il campo in anticipo e sono stati graziati.

Massa benevolo con Mancini…

Ma andiamo con ordine. Nei primi minuti Sottil cambia passo e viene steso da Mancini: giallo sacrosanto al difensore giallorosso. Ma da questo momento in avanti, il centrale della Roma comincia a rischiare la seconda ammonizione che vorrebbe dire espulsione. E Massa gli perdona in particolare un'entrata su Belotti che era da cartellino e di conseguenza da rosso. De Rossi, in maniera pronta, lo toglie dal campo già al 32' e il perché è chiaro a tutto lo stadio.

…e con Paredes

Al 79' la Fiorentina usufruisce di un calcio di rigore per una trattenuta di Paredes su Belotti. Lo strattone della maglia c'è, l'attaccante viola non fa niente per rimanere in piedi, ma è un fatto naturale in circostanze simili. Però se fischi rigore dovresti anche ammonire Paredes, che ha già un cartellino giallo preso durante la gara: e quindi poteva starci anche la sua espulsione. Stessa scenetta precedente: anche in questo caso De Rossi decide di togliere subito dopo il suo centrocampista per evitare ulteriori guai.