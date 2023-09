Il giocatore seguito per oltre un anno. E si respira aria d'esordio perché Italiano non vuol più vedere lingue a terra come a San Siro

Un titolare a tutti gli effetti: così è considerato all'interno della Fiorentina, il centrocampista, prelevato nelle ore finali dell'ultimo mercato, Maxime Lopez.

Il club viola, si legge su La Gazzetta dello Sport, lo ha seguito per oltre un anno riuscendo finalmente a portarlo a Firenze.

Per lui si respira aria d'esordio, che non potrà esserci con l’Atalanta perché sarà squalificato ma già in Belgio (con il Genk in Conference League) dovrebbe partire dall'inizio perché Italiano le lingue a terra come a San Siro non le vuole più vedere.