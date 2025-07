Rivoluzione sulle fasce in casa Juventus, rimane aperta la pista che porta a Dodô. E Nico Gonzalez...

La Juventus è pronta a rivoluzionare la sua rosa sugli esterni. Pronti gli addii di Weah, Alberto Costa e Kostic, oltre alle situazione legate a Mbangula e Nico Gonzalez, che potrebbero salutare la società bianconera in estate.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, come scrive tuttomercatoweb.com, rimane più che viva la pista che porta a Dodô, terzino destro della Fiorentina. Sul taccuino ci sono anche alternative meno di grido come Daniel Munoz del Crystal Palace e Josha Vagnoman dello Stoccarda.