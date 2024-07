Il Milan fa cambiare prospettive ad Amrabat. Una permanenza alla Fiorentina? Nemmeno da prendere in considerazione

Fino a qualche giorno fa Sofyan Amrabat aveva un solo pensiero in testa: quello di restare a giocare in Premier League.

Milan sì, ma in subordine

Nel frattempo però si è aperto un piccolo spiraglio per poter andare al Milan, che non sta trovando un accordo per l'acquisto di Fofana. Ecco, questo spiraglio ha cambiato le sue prospettive; in sostanza, con i rossoneri potrebbe anche restare a giocare in Serie A, anche se sarebbe una soluzione da prendere in subordine rispetto all'amato (almeno da parte sua) Manchester United.

Niente cambia sulla Fiorentina

Quel che non cambia è la sua idea sulla Fiorentina: esperienza già conclusa da un bel pezzo, ovvero da quando aveva trovato un accordo per andare al Barcellona nel mercato invernale di due stagioni fa. In quel caso il club viola era dovuto intervenire per bloccare tutto, almeno fino alla fine della stagione, perché non c'era materialmente tempo per una sua sostituzione. E alla società comunque va bene così, perché attraverso la sua cessione ci sarebbe la possibilità di fare qualcosa sul mercato in entrata.