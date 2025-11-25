Corriere dello Sport-Stadio: Non abbastanza Gud. Perché?
In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Quasi Gud”. E ancora: “Leader con l'Islanda ma con la Viola fa fatica”.
Ampio spazio per: “Non abbastanza Gud”. Sull'attaccante: “Con l’Islanda brilla, a Firenze è ancora in ombra: deve ritrovarsi il prima possibile”. In taglio basso: “Maxi turnover Comuzzo, Viti e Dzeko dal 1’”.
Tutto sul brasiliano: “Dodo in Viola il grande disgelo”. Sottotitolo: “C’è la voglia di rimanere Offerti due milioni netti a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030”.
