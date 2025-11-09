Sohm: "Siamo pronti, il mister ci ha trasmesso una mentalità diversa. Vogliamo vincere la prima partita in campionato"

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Genoa.

Sulla partita

Sohm ha commentato: “Abbiamo parlato tanto e lavorato negli due ultimi giorni col nuovo mister. Siamo pronti”.

Su Vanoli

E sul nuovo tecnico Vanoli ha aggiunto: "Il mister ci ha trasmesso una mentalità diversa, vogliamo vincere la prima partita in campionato".