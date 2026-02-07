Quest'oggi l'attore e grade tifoso della Fiorentina Alessandro Paci è intervenuto a Lady Radio per commentare come arriva la squadra di Paolo Vanoli alla sfida di quesa sera contro il Torino.

“Non voglio dire che la partita di stasera contro il Torino sia quella decisiva, ma poco ci manca. Dobbiamo muoverci a riprenderci perchè se finiamo nel baratro alla fine è difficile rialzarsi. La Fiorentina purtroppo è già messa malissimo, serve un cambio di marcia. Oltretutto quando Joseph ha annunciato di essere il nuovo presidente siamo tornati a perderle tutte è stata una tragedia: mi dispiace molto per lui. Mi auguro di tornare a vincere stasera contro il Torino, anche se un po' mi dispiacerebbe visto che siamo gemellati: qualcuno però alla fine deve perdere”.

“Paratici? In una situazione come quella che stiamo vivendo la Fiorentina aveva bisogno di gente sveglia”

Un commento anche sull'arrivo di Fabio Paratici: “Mi piace un sacco, anche se sinceramente devo dire che lo conosco veramente poco. Conosco solo le sue vicende extracampo precedenti, ma sinceramente a noi cosa ce ne frega i quello che è successo in passato. In una situazione come quella che sta vivendo la Fiorentina serve gente sveglia in società. Mi auguro che riesca a risolvere tutti i problemi di questa squadra, anche se sono molto fiducioso. Nel calcio però non ci son mai certezze, e non parlo di solo quello che succede in campo: la palla è tonda anche per i dirigenti. Non ci resta che stringere le dita e sperare bene”.

“La Conference League non è un peso, anzi il contrario”

Ha poi voluto sottolineare quanto sia importante la Conference League: “Su questo ho un'idea ben precisa. Innanzitutto partirei dal fatto che stiamo parlando di una squadra di ragazzi, che quindi ci mettono poco a recuperare le forze: non penso che possano lamentarsi di eccessiva stanchezza. Siamo arrivati infondo negli anni scorsi, non vedo perchè non possa esser fatto anche quest'anno. Poi sono dell'idea che vincere in Conference League potrebbe migliorare la squadra dal punto di vista morale, e la cosa potrebbe ricadere anche sul campionato”.

“Via Vanoli: la Fiorentina deve fare di tutto per restare in Serie A”

Ha poi voluto fare una critica a Paolo Vanoli: “Voglio dire una cosa importante, che secondo me è necessaria. Mi dispiace dirlo, perchè gli voglio anche bene a Vanoli, però sono convinto che la Fiorentina debba cambiare l'allenatore. Solitamente una squadra in difficoltà quando cambia allenatore e nelle prime giornate si vede una scossa, riuscendo a vincere qualche partita. Con lui invece così non è stato, e se si continua cosi sono dell'idea che alla fine non ci si levi le gambe. Non credo che Firenze sia il suo, e mi dispiace molto dirlo, ma la Fiorentina in questo momento deve fare di tutto per restare in Serie A”.

“La Fiorentina deve avere un allenatore all'altezza: Sarri sarebbe ideale”

Ha poi concluso: “La prossima volta che la Fiorentina deve comprare un allenatore deve prenderne uno importante. La Fiorentina è la squadra di Firenze e Firenze è una delle città piu importanti nel mondo. Se giri per il globo dell'Italia conoscono solo Firenze, Roma e Venezia. Firenze deve avere una squadra grande, non si può avere una squadra che vivacchia. All'inizio dell'anno ci aveva provato con Pioli, ma si è dimostrato un allenatore non all'altezza, almeno dal punto di vista caratteriale. Ci vedrei benissimo Sarri, il Viola Park diventerebbe casa sua”.