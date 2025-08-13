Una concorrente dalla Conference si iscrive alla corsa per Zortea: sirene inglesi per l'obiettivo viola

Sarà ‘derby di Conference’ tra Fiorentina e Crystal Palace, ma le due compagini non hanno in comune solo la competizione europea che disputeranno nella prossima stagione. Infatti, gli inglesi sarebbero i primi concorrenti della Viola nel merito della corsa al giocatore designato come vice-Dodo.

Si tratta di Nadir Zortea: l'esterno classe 1999, in forza al Cagliari, non piace solo in patria, anzi. Su di lui avrebbe messo gli occhi proprio il Crystal Palace di Glasner, fresco di vittoria del Community Shield (la supercoppa inglese) battendo il Liverpool ai rigori. Adesso il tecnico tedesco potrebbe farsi un regalo andando a bussare alla porta del Cagliari: le prossime settimane saranno quelle decisive per il futuro dell'esterno.