La rivoluzione che parte da Paratici e Goretti, cominciano i tagli. La delicata posizione di Martinelli

Gennaio sarà un mese molto impegnativo per la dirigenza della Fiorentina. Fabio Paratici avrà giusto il tempo di disfare le valigie, prima di disfare la squadra.

Questo nel senso che ci saranno diverse cessioni da fare e di questo se ne occuperà il nuovo dirigente viola, assieme al direttore sportivo Roberto Goretti.

Dzeko da De Rossi?

Edin Dzeko è vicino alla porta d'uscita e in Bosnia in queste ore si dice che abbia già scelto di andare a giocare dall'amico, Daniele De Rossi al Genoa.

Richardson

Amir Richardson è già uscito allo scoperto chiedendo la cessione e trovando anche sponde interessate ad accorglierlo, non solo in Francia come si pensava fino a ieri.

Infantino

Ma non saranno i soli a muoversi, ci saranno anche altri ad andarsene. Tra questi anche l'oggetto misterioso Gino Infantino, che dovrebbe ritornarsene in patria (è in corso una trattativa con l'Argentinos Juniors).

Riflessione Martinelli

Infine c'è da segnalare anche la delicata posizione di Tommaso Martinelli. Il portiere di riserva della Fiorentina potrebbe essersi stufato di stare a guardare, anche se dietro ad un mostro sacro come David De Gea. E allora potrebbe anche andarsene sempre se troverà in questo senso un accordo con la società. Squadre pronto a prenderlo ci sono già, soprattutto in Serie B.