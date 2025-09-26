Pioli le prova tutte: un nuovo modulo ibrido e Comuzzo reinventato

L'imperativo per Stefano Pioli adesso è trovare la giusta chiave tattica per sbloccare una Fiorentina che in questo inizio di stagione sembra intimorita e senza idee. Per farlo il tecnico parmense è pronto a sconfessare due mesi di preparazione e anche il mercato.

La nuova idea tattica

L'unica certezza in vista del derby contro il Pisa è il ritorno di Gudmundsson e l'abbandono dell'attacco pesante. Il resto è (ancora) in costruzione, a partire dalla difesa. Pioli potrebbe adottare uno schieramento ibrido oscillando tra la difesa a tre e una linea a quattro a seconda delle fasi di gioco. Comuzzo, secondo La Nazione, potrebbe agire da terzino destro bloccato (in maniere simile al primo Milenkovic, che proprio con Pioli giocava in quella porzione di campo) con Pongracic e Ranieri al centro e Gosens a sinistra. Dodo si alzerebbe sulla corsia destra di centrocampo, mentre dal lato opposto dovrebbe essere confermato Fazzini.

Uno schema ibrido

Pioli sta lavorando su un modulo ibrido, molto simile a un 4-4-1-1 ma facilmente tramutabile in un 3-5-2 senza effettuare sostituzioni. In quest'ultimo caso Comuzzo si abbasserebbe a braccetto destro e Gosens si alzerebbe sulla linea dei centrocampisti, con Fazzini nel ruolo di mezzala al pari degli altri due centrocampisti, probabilmente Mandragora e Nicolussi Caviglia.