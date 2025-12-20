Il club delle chiacchiere e dell'immobilismo: dove sono le decisioni drastiche? Sabatini e Giuntoli aspettano (invano) una chiamata

Di presunti primati e fuffa-record celebrati gloriosamente son pieni questi anni di gestione da parte di Rocco Commisso, il presidente che fondamentalmente ha sempre deciso di non decidere. Secondo una legge del galleggiamento che ha riguardato più o meno tutti i suoi dipendenti, riciclati e riproposti ben oltre l'esasperazione e l'inadeguatezza.

Ebbene, il club di Commisso, come ricorda il Corriere dello Sport, sta cercando in tutti i modi di ottenere il primato mondiale per l'immobilismo, perfino in un momento drammatico (e anche quello da record) come quello che sta vivendo la Fiorentina. Tante chiacchiere a vuoto ma nessun provvedimento reale, calcistico all'orizzonte, tanto che né Giuntoli, né Sabatini sono stati concretamente contattati per subentrare in corsa, alla disperata. Si preferisce l'autoreferenzialità, avanti così verso altri terribili disastri e fantastici record.