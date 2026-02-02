Da Rugani a Gosens, è successo e sta succedendo ancora di tutto. E non è finita qui...

Un finale di mercato invernale più che movimentato per la Fiorentina che è riuscita ad assicurarsi Daniele Rugani per la difesa. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. E' lui il centrale che andrà a completare il reparto.

Gosens

Ma il vero colpo di scena è arrivato con Robin Gosens. Quando sembrava sul punto di andarsene in Inghilterra, al Nottingham Forest, il tedesco ha bloccato tutto, preferendo rimanere a lottare per la salvezza in Italia, con la maglia viola addosso, piuttosto che andare a farlo in Premier con la formazione nella quale già milita l'ex viola Nikola Milenkovic.

Zappa

Intanto i problemi ancora riscontrati da Tariq Lamptey (un altro degli acquisti ‘disgraziati’ del mercato estivo gigliato) hanno portato la società verso Gabriele Zappa del Cagliari. Per il momento assalto vano quello della Fiorentina, ma non è detta l'ultima parola. Le ultime ore saranno frenetiche anche da questo punto di vista.