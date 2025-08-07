Al centro della Fiorentina c'è già Sohm: colloquio con Pioli e un primo obiettivo da centrare

Ieri pomeriggio c'è stato il primo allenamento con la Fiorentina del nuovo centrocampita, Simon Sohm.

L'ex Parma ha raggiunto il ritiro inglese martedì scorso, giusto in tempo per vedere la squadra impegnata nell'amichevole contro il Nottingham Forest.

Colloquio

Sohm ha anche avuto modo di parlare in maniera approfondita con Stefano Pioli che, verosimilmente, gli avrà spiegato quello che si aspetta dallo svizzero in campo.

Obiettivo

Insomma Sohm sembra già essere ben inserito in questo gruppo e ha anche un primo, piccolo se vogliamo, obiettivo da conseguire: giocare uno spezzone di gara contro il Manchester United nell'amichevole di lusso che chiuderà l'esperienza inglese della squadra tra due giorni.