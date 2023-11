Bucciantini: "Italiano usa questo modulo per esaltare Nico e Bonaventura. Europa? Attenzione, la classifica può essere illusoria"

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha commentato a Radio Bruno Toscana la vittoria di ieri della Fiorentina: “A me va bene vincere così, dopo tre sconfitte era fondamentale ma non facile contro un Bologna che stava benissimo. La squadra di Italiano ha sofferto e sfruttato le occasioni, trovando il gol con i due giocatori che fanno la differenza. Italiano non cambia modulo perché quello che usa è il migliore per esaltare Nico e Bonaventura".

E poi: “La Fiorentina non è forte per la sua rosa, ma per la sua idea di calcio. E' chiaro che non può essere sempre quella di Napoli, altrimenti lotterebbe per lo scudetto. La corsa europea è difficile, sei vicino al terzo posto ma anche al nono. Classifica ancora cortissima e troppe big che stanno faticando”.