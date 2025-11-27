​​

header logo

VIDEO: Cori e balli, i tifosi dell'AEK invadono il centro di Firenze

Claudio Tirinnanzi /
Tifosi AEK
I tifosi dell'AEK in centro a Firenze

Una serata movimentata, ma fortunatamente non violenta quella di ieri in centro a Firenze. Ad animarla ci hanno pensato diversi tifosi dell'AEK Atene, già presenti in città, pronti per vedere la partita contro la Fiorentina

Cori, canti e balli per diverse ore anche ai piedi del Duomo. Piazza San Giovanni è stato il ritrovo per duecento ultras che si sono lasciati andare facendo sapere a tutti che “amano l'AEK”. 

Questo il video pubblicato da AEK1924gr su Youtube

Notizie correlate
💬 Commenti