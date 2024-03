Ravanelli è letteralmente innamorato di Chiesa: "Fede, ti voglio bene, non posso immaginare un futuro della Juventus dove non ci sei"

Fabrizio Ravanelli, storico ex calciatore juventino, ha parlato a TvPlay, del rendimento dell'ex Fiorentina Federico Chiesa augurandosi che il suo futuro possa essere ancora a Torino. Sentite le sue parole al miele:

“Io amo Chiesa, per me è fortissimo, non posso pensare di vedere una Juve senza Chiesa nel futuro. Però deve cambiare atteggiamento in campo, deve essere meno insofferente. Quando vai a battere una punizione o un angolo gli ultimi minuti, che magari sei anche sotto, non puoi andarci camminando più piano di un ottantenne, devi dimostrare che hai la voglia giusta”.

E infine: “Federico, io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore, ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento”.