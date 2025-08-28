C'è una big che ci ha rimesso le penne al play-off di Conference League ed è il Besiktas dei vari Rafa Silva, Abraham e Joao Mario, eliminato dal Losanna che è andato a vincere a Istanbul dopo l'1-1 dell'andata.

Le formazioni dei campionati principali tutte avanti: nel pomeriggio il Crystal Palace aveva impattato per 0-0 con il Fredrikstad. In serata invece successo per 4-0 del Rayo Vallecano sul Neman e 3-2 esterno a Brondby dello Strasburgo. Ancora in campo invece il Mainz che aveva perso 2-1 a Trondheim con il Rosenborg e al momento è avanti 4-1 in casa.