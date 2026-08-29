Viviano: "Tanti auguri Fiorentina, un immenso orgoglio tifarti e aver potuto indossare la maglia viola"

Non poteva mancare il messaggio di Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e tifosissimo viola, uno di quelli che è riuscito a vivere il sogno di tutti noi, ossia indossare la gloriosa maglia della Fiorentina.

“Orgoglioso di essere fiorentino e della Fiorentina”

Questo il messaggio di Emiliano Viviano: “Sono uno dei pochi fortunati ad aver vissuto ogni tipo di situazione , sono stato bambino tifoso , sono stato atleta tesserato con altre squadre abbonato in curva Fiesole , sono stato avversario ( solo nei 90 minuti ) , sono stato giocatore della Fiorentina, sono stato ex e ora ho la fortuna di poter parlare di fiorentina , ho portato con orgoglio il mio tifo e la mia appartenenza in ogni squadra nella quale sono stato , una cosa che ovviamente mi ha portato solo svantaggi , e difficile presentarsi in un altra squadra e dire di tifare Fiorentina , ma l’immenso orgoglio di essere della Fiorentina e fiorentino non si può battere , sono stato uno che ha realizzato il sogno di centinaia di migliaia di tifosi , dei miei amici , e quella fortuna vale ogni incomprensione, ogni critica ! Oggi siamo davanti ad una società che sta cercando di portarci dove meritiamo , ma per quelli come me conta solo che ci siano 11 ragazzi con la maglia viola che scendono in campo a difendere Firenze ! Noi siamo Firenze noi siamo la Fiorentina e questa è l’unica cosa che non cambierà mai ! Tanti auguri Fiorentina , per sempre!”

Il post di Viviano

Questo il bellissimo post su Instagram di Viviano.