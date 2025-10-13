La Juventus perde (di nuovo) un suo top player. E il rientro potrebbe interessare la Fiorentina
Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com
Brutte notizie in casa Juventus. Da poco diramato un comunicato ufficiale che informa su Gleison Bremer, difensore brasiliano che è stato sottoposto a consulto medico nelle scorse ore.
Infortunio al ginocchio
Gli esami hanno riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico, allo stesso ginocchio interessato dalla rottura del crociato lo scorso anno.
E contro la Fiorentina…
La riabilitazione lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane. Per questo il giocatore sarà in dubbio anche per Fiorentina-Juventus, in programma il 22 novembre. Potrebbe essere proprio quella la gara del suo rientro, ma i tempi sono tutti da scoprire ancora.
