Calabrese: "Giocatori infastiditi dalla gestione di Grosso, che praticamente si è rifiutato di allenare la squadra"

Su La Repubblica edizione Firenze c'è il commento e l'analisi alla situazione in casa Fiorentina di Giuseppe Calabrese.

L'analisi di Calabrese

“Ancora ruggini dopo l'esonero di Grosso. La Fiorentina sta valutando di aprire un'azione disciplinare nei confronti dell'ex tecnico, che è ancora sotto contratto con la società viola e quindi, di fatto un dipendente. […] A quanto filtra, Grosso avrebbe detto più volte di non essere in grado di allenare la Fiorentina per i limiti dei suoi calciatori, e che la squadra non sarebbe mai stata competitiva né quest'anno, né in futuro. E il nervosismo si sarebbe trascinato anche dentro lo spogliatoio, dove molti giocatori sono rimasti colpiti (alcuni anche molto infastiditi) dalla sua gestione. Inutile dire che tutta questa negatività ha prodotto le tre sconfitte in campionato, e il durissimo faccia a faccia andato in scena domenica con Paratici è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Via Grosso, dentro Vanoli per riportare un po' di tranquillità e rilanciare la squadra in vista delle prossime partite".

Azioni legali

“Ma passata la bufera del primo giorno, ieri la società ha deciso di non passare sopra i modi e l'atteggiamento di Grosso. Più che un'azione disciplinare, forse, si potrebbe parlare di inadempienza contrattuale visto che si è quasi rifiutato di allenare la squadra, ma questa è materia per gli avocati”.